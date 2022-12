“Le piste di Pietro”, progetto itinerante e dall’impatto non limitato alla dimensione locale, è stato presentato questa mattina nel foyer del Teatro Curci e vedrà una delle sue tappe anche nella scuola “Giovanni Modugno” di Barletta, in cui sarà installata una pista d’atletica a tre corsie della lunghezza di 60 metri.

Il materiale utilizzato per la sua realizzazione sarà materiale di riciclo, messo a disposizione dall’azienda barlettana Base Protection, leader nella produzione di scarpe antinfortunistiche e da sempre in prima linea nella mobilitazione per la tutela ambientale e per la sostenibilità.

Una concertazione preziosa e vivida, quella che ha visto il progetto Another Time prendere forma grazie alla sinergia tra la Base Protection, l’associazione GoGreen Onlus con la collaborazione dell’IPSIA Archimede di Barletta.

Un punto nevralgico che concerta diverse realtà e che si correla a variegati temi caldi: quello della salvaguardia del nostro ecosistema, come ribadito dal vicesindaco presente all’incontro in rappresentanza dell’amministrazione comunale, e l’orientamento giovanile, per il quale questo progetto può fungere da direttrice.

«Un coniugio tra sport, riciclo e ambiente, una collaborazione tra pubblico e privato», lo ha definito l’Assessore alla Cultura Oronzo Cilli, «dal doppio valore simbolico: una visuale attenta al riciclo e un omaggio a Pietro Mennea, figura cardine e patrimonio di Barletta».

A spiegare tangibilmente in cosa consisterà la produzione della pista di atletica Daniela Stolfi, General Manager di Base Protection: «Recuperiamo scarpe da lavoro e le rimettiamo in uso come materiale di scarto per realizzare oggetti. Fino ad ora abbiamo costruito 10 pezzi e abbiamo intenzione di continuare, perché forte è il nostro interesse e amore per la cosa pubblica e per la protezione dell’ambiente. Vogliamo trasformare questo progetto in qualcosa di utile e pratico».

L’iniziativa ha anche il sapore del rinnovamento e del riscatto, grazie al coinvolgimento del corso serale di Moda dell’IPSIA Archimede di Barletta, che da sempre combatte contro l’abbandono scolastico e tenta di infondere negli studenti la rinnovata voglia di impegnarsi in attività laboratoriali ponderate, intelligenti, una matrice di forza grazie all’applicazione, come affermato dalla Professoressa Lucia Piccolo.

Una vera e propria corsa al traguardo, come rimarcato dall’immagine di Pietro Mennea che corre tra i vari incastri della giornata e della vita, proprio il messaggio di cui queste piste vogliono essere viatico.

Orgogliosi anche il presidente della GoGreen Onlus Nicolas Meletiou e il Delegato della “Fondazione Pietro Mennea” Ruggiero Mennea, felici di poter essere fautori e attori fattivi della divulgazione di un incontrovertibile messaggio culturale che, corridore, passa anche attraverso l’emittente scolastica, una “pista” percorribile da molti giovani.

Barletta sempre in corsa, verso traguardi sempre più vicini.

A cura di Carol Serafino