Comanda una campana, inseguono le pugliesi. Che domani, nella prima domenica di calcio del nuovo anno, faranno tutte il tifo per il Team Altamura. Giocoforza sarà così. Il campo principale nel girone H di serie D sarà il “D’Angelo”: i murgiani, terzi in classifica, a -5 dalla vetta, ospitano, a partire dalle ore 15, proprio la capolista Cavese, che ha chiuso l’anno vecchio con la sconfitta di Nocera Inferiore nel derby campano con la Nocerina. La squadra di Ciro Ginestra spera di riprendere il filo interrotto solo dalla sosta natalizia. Si presenta alla supersfida con i metelliani con una serie aperta di undici risultati utili consecutivi. Una eventuale vittoria, inutile nasconderlo, permetterebbe all’Altamura di immaginare addirittura qualcosa in più di un piazzamento playoff. Chi non nasconde le proprie ambizioni è certamente il Barletta, secondo in graduatoria, a quattro lunghezze dalla Cavese. I biancorossi di Francesco Farina, a partire dalle 15.30, ospitano il Gladiator con l’auspicio di vendicare sportivamente la sconfitta dell’andata (eravamo proprio all’esordio in questo campionato). Torna al “Puttilli” Gaetano Romano, ex bomber del Barletta ed attuale direttore sportivo della compagine di Santa Maria Capua Vetere. La lotta di vertice interessa anche il Brindisi, che ospita al “Fanuzzi” il Francavilla in Sinni”, il Nardò, di scena sul campo della cenerentola Puteolana, l’unica squadra del girone a secco di successi, il Casarano, che gioca al “Capozza” contro il Martina l’unico derby pugliese della diciottesima giornata, e il Fasano, di scena a Venosa contro il Lavello. E poi c’è la bagarre salvezza, che riguarda tra le altre Bitonto, Molfetta e Gravina, tutte impegnate in trasferta e in scontri diretti nella prima del 2023: i bitontini affrontano un’Afragolese che ha chiuso molto male l’anno vecchio, i molfettesi sfidano un Matera in serie positiva da dieci turni, i gravinesi, reduci da due successi consecutivi, giocano sul campo della Nocerina. Riparte, dunque, il campionato di serie D. Riparte, domani, il girone H più bello degli ultimi anni.

