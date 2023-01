Una gara finita anticipatamente a causa di disordini negli spogliatoi. Questo è quanto accaduto nel corso del match, valevole per il recupero della dodicesima giornata del girone G di Serie D, tra Angri e Portici.

A decretare la sospensione definitiva, per gravi episodi, della sfida dopo 45′ è stato l’arbitro barlettano Nicola Spina. Secondo le prime ricostruzioni, negli spogliatoi dello stadio ”Novi”, sarebbe stato aggredito il capitano del Portici Maurizio Maraucci, reo di aver infastidito un giocatore avversario al momento dell’esecuzione di un calcio di rigore. Responsabili del triste episodio sarebbero stati alcuni tifosi dell’Angri non identificati, che avrebbero preso a calci e pugni il difensore del club porticese. Per ora nessuna presa di posizione dalla Lega Nazionale Dilettanti, si attende adesso di conoscere il referto dell’arbitro per fare chiarezza sull’episodio.

A cura di Giacomo Colaprice