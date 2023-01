Il giudice per le udienze preliminari del tribunale di Trani Ivan Barlafante ha nominato il dottor Emanuele Doronzo quale perito incaricato di accertare se gli occhiali da vista, ritrovati nelle campagne di Barletta, appartengano o meno al 24enne Michele Cilli, il giovane scomparso esattamente un anno fa dopo aver lasciato la festa di compleanno di un amico in un locale del centro cittadino. L’udienza di oggi si inserisce nell’ambito del processo con rito abbreviato a carico dei 34enni Dario Sarcina e Cosimo Damiano Borraccino, arrestati dalla polizia a marzo scorso e detenuti nel carcere di Lecce, il primo con l’accusa di omicidio volontario e il secondo per soppressione di cadavere. Secondo quanto ricostruito dalle indagini grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, Cilli quella sera sarebbe salito in macchina di Sarcina per essere condotto in un box di via Ofanto dal quale non avrebbe fatto più ritorno. Le stesse telecamere hanno immortalato Borraccino entrare nello stesso garage con una tanica di benzina riempita poco prima ad un distributore nelle vicinanze. Il corpo di Cilli non è mai stato più ritrovato. La perizia disposta dal GUP dovrà accertare se gli occhiali, rinvenuti in contrada Vicinale cavaliere, luogo in cui uno degli indagati si sarebbe fermato per due volte nella notte della scomparsa di Cilli, abbiano le lenti della stessa gradazione e montatura di quelli indossati dalla vittima. Sugli occhiali del giovane era già stato disposto il rilievo del Dna, ma la prova risulta tra gli atti dichiarati “tardivi e inutilizzabili” dal giudice. La prossima udienza è stata fissata per il 13 febbraio e dovrebbe riguardare gli esiti della perizia. Per i familiari di Cilli non ci sono dubbi: “Quegli occhiali sono i suoi” hanno detto a margine dell’udienza di questa mattina. Stasera, alle 19, ad un anno esatto dalla scomparsa di Cilli, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli sarà celebrata una messa in suo suffragio.