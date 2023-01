Manca solo l’ufficialità, ma ormai è praticamente definito il passaggio del giovane Claudio Cristallo dal Monopoli al Barletta. Il classe 2003, nativo della ”Città della Disfida”, si trasferirà in biancorosso con la formula del prestito fino a fine stagione.

Un innesto fortemente voluto dalla dirigenza e che potrebbe sposarsi pienamente con il gioco di mister Farina. Fisicità e atletismo, Cristallo è un centrocampista laterale che può essere schierato anche come esterno basso. ”Pupillo” nella scorsa stagione dell’esperto tecnico molfettese Nicola Ragno nel periodo al Francavilla(Serie D girone H), il giovanissimo prospetto di proprietà del Monopoli aveva rubato l’occhio per la continuità e per una prestanza importante, componente che gli ha permesso di imporsi sulla fascia come pochi under nella scorsa stagione. Caratteristiche che hanno convinto il club biancoverde a inserirlo nella rosa 2022/2023, con cui Cristallo, se si esclude un infortunio patito nello scorso dicembre, si è sempre allenato regolarmente. Due le presenze raccolte tra campionato di Serie C(contro il Taranto lo scorso settembre) e Coppa Italia Serie C(contro il Crotone disputata lo scorso novembre) che consentono il suo immediato impiego con la maglia del Barletta (è necessario rispettare il vincolo di un mese trascorso da ultima partita disputata ndr).

A livello tecnico, una maggiore variabilità per mister Farina, che potrebbe decidere di schierarlo sia più alto con il contestuale impiego di un 2004 a centrocampo o sulle fasce, sia come esterno basso, sebbene al momento la titolarità in quel reparto sia del più esperto Milella. Alcune ipotesi più fattibili rispetto ad altre, pur tenendo conto che il tecnico casertano ha sempre chiesto duttilità a tutti i componenti della rosa e che, andando oltre le scelte del campo, potrà comunque contare su un ulteriore innesto importante per rinforzare la sua squadra. Sì, perché, in un campionato particolarmente tosto come la Serie D, è fondamentale muoversi con oculatezza anche per i ”profili under” e il Barletta, fino a questo momento, ha dimostrato di aver pescato bene tra i vari Piersanti, Cafagna, Marangi, Rastelletti e un Maccioni che, nonostante la giovanissima età, ha già timbrato tre reti in campionato. Si attende dunque solo il comunicato della società: per Cristallo un possibile debutto al ”Fittipaldi”, proprio in quella Francavilla in Sinni che l’ha lanciato nella scorsa stagione e che, per il Barletta, sarà esame da non fallire.

A cura di Giacomo Colaprice