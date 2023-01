Con l’approvazione dell’ultima legge di bilancio da parte del Consiglio regionale pugliese, è stato individuato, su proposta del capogruppo di CON Emiliano, Giuseppe Tupputi, un apposito capitolo di spesa per la rievocazione storica della Disfida di Barletta, lo scontro del 13 febbraio 1503 fra 13 cavalieri italiani e altrettanti francesi che dominavano, insieme agli spagnoli, il territorio e la città, da allora denominata, appunto, della Disfida.

Pertanto, per il 2023 e per i prossimi due anni, a tale prestigioso e evento sono destinati fondi regionali, così come accade per altri importanti e grandi manifestazioni pugliesi.

Di questo si parlerà nel corso della preannunciata conferenza stampa di mercoledì 1° febbraio a Palazzo Della Marra, sede della pinacoteca comunale “Giuseppe De Nittis” di Barletta, alle ore 11.