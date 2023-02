Il 7 Febbraio, in occasione del Safer Internet Day, l’Osservatorio Giulia e Rossella: Centro Antiviolenza Onlus, in collaborazione con il Commissariato di Barletta e il sindacato Siulp, promuove l’evento di sensibilizzazione “*Netiquette: educare per prevenire la violenza in rete*” che si terrà presso l’Istituto Comprensivo D’Azeglio – De Nittis.

La Giornata Mondiale della Sicurezza in rete è finalizzata alla promozione di un uso consapevole del Web in modo da prevenire i fenomeni di cyberbullismo, hate speech e violazione della privacy.

“*Si tratta di un ulteriore approfondimento dei laboratori di sensibilizzazione e prevenzione che stiamo realizzando già dal mese di Ottobre sulla sicurezza digitale in tutte le Scuole di ogni Ordine e Grado del territorio grazie al Programma Antiviolenza Talee 3 finanziato dalla Regione Puglia. L’obiettivo è quello di sensibilizzare gli alunni e le alunne delle classi seconde medie ad un utilizzo della Rete come luogo di socializzazione positivo se vissuto nel pieno rispetto dell’altro*” così riferisce la dott.ssa Antonia Filannino, Referente Area di Sensibilizzazione dell’Osservatorio Giulia e Rossella: Centro Antiviolenza Onlus.

Interverranno

La Dirigente dell’Ist. Comprensivo “M. D’Azeglio – G. De Nittis”, Dott.ssa Concetta Corvasce

La Referente per il Bullismo e il Cyberbullismo dell’Ist. Comprensivo “M. D’Azeglio – G. De Nittis”, Prof.ssa Stefania Spinazzola

La Psicoterapeuta dell’Osservatorio Giulia e Rossella Centro Antiviolenza Onlus, Dott.ssa Claudia Ciccarelli

Il Vice Ispettore del Commissariato di Polizia di Barletta, Leonardo Madera

La Referente Area Sensibilizzazione dell’Osservatorio Giulia e Rossella Centro Antiviolenza Onlus, Dott.ssa Antonia Filannino.