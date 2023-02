Lunedì 20 febbraio, con inizio alle ore 20,00, l’Amministrazione comunale incontra la Cittadinanza presso la Parrocchia Cuore Immacolato di Maria sita in via Barberini.

Durante l’incontro verrà presentato il progetto relativo al “Secondo fronte della stazione in via Vittorio veneto per interoperabilità tra Rete Ferroviaria Italiana e Ferrotramviaria” e verrà comunicata la chiusura della porta d’accesso alla Bari Nord da Via Vittorio Veneto.

Intanto in mattinata giovedì 16 febbraio si è svolto un sopralluogo per illustrare gli interventi. Clicca QUI per il servizio di Telesveva