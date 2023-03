I Finanzieri del Comando Provinciale di Barletta, la settimana scorsa, a seguito di mirate attività in materia di sicurezza prodotti, svolte su tutto il territorio provinciale, hanno sottoposto a sequestro amministrativo circa 12.000 prodotti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.

In particolare, nel corso di tali attività, le Fiamme Gialle hanno individuato, presso diverse attività commerciali, prodotti di varia natura non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea e nazionale, in quanto risultati privi delle informazioni indispensabili per il consumatore, quali la presenza di eventuali sostanze nocive, le precauzioni d’uso, la composizione dei materiali costitutivi e la loro descrizione in lingua italiana. Solo l’apposizione di tali diciture garantisce all’acquirente finale la consapevolezza della qualità del prodotto e, soprattutto, il suo utilizzo in piena sicurezza.

Tra la merce sequestrata figurano articoli carnevaleschi, giocattoli, articoli per la casa, accessori per l’estetica e accessori per cellulari.

I responsabili delle attività commerciali sono stati segnalati alla competente Camera di Commercio e sono state elevate sanzioni amministrative di diverso importo in funzione delle norme violate.

Contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza significa contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo ove gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza.