Si concretizza una nuova stagione per il fossato del castello di Barletta. «È stato finalmente predisposto l’atto di indirizzo per l’agibilità tecnico-amministrativa del fossato» spiegano i consiglieri Flavio Basile, Gennaro Calabrese e Ruggiero Fiorella, rispettivamente Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti dei settori “Lavori Pubblici”, “Attività Produttive” e “Cultura”. «Si tratta di un punto di ri-partenza per il nostro suggestivo fossato ottenuto grazie al lavoro congiunto delle tre commissioni consiliari Attività Produttive, Lavori Pubblici e Cultura». Obiettivo presente nelle linee programmatiche di mandato dell’amministrazione comunale, l’agibilità del fossato, potrà concretizzarsi a breve in modo tale da poter ospitare eventi di caratura nazionale ed anche internazionale, maggiormente propizi in vista della stagione estiva. «Sta per essere avviata la procedura amministrativa, avendo avuto certezza, attraverso la nota del 7 marzo 2023 da parte del sindaco Cannito. Sarà finalmente possibile attuare la cosiddetta agibilità temporanea ripetuta in modo da rendere il fossato nuovamente “cornice” di importanza scenografica per i grandi eventi che la nostra città potrà ospitare già da questa estate». Soddisfazione unanime è stata espressa dai tre presidenti di commissione e dai loro componenti per l’obiettivo raggiunto dopo svariati anni di immobilismo. «Di questo nuovo importante risultato per la città ringraziamo il sindaco Mino Cannito che ha profuso massimo impegno per il raggiungimento di questo traguardo strategico per la crescita turistica, culturale e produttiva della nostra amata Barletta». Adesso attendiamo, come da protocollo, che sia divulgato un avviso di manifestazione d’interesse per la realizzazione di eventi ed iniziative da inserire nel calendario “dell’estate barlettana 2023”.