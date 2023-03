Un video documento è quello che presenta l’opera “DEDITION” di RIZEK, il writer di fama nazionale e internazionale che ha realizzato questo intervento di urban design l’estate scorsa.

Il cortometraggio realizzato da Maurizio Abbate, è stato presentato nella serata di ieri presso il Cinema Opera di Barletta, ha raccontato la forza delle arti dell’Ex Distilleria. Infatti l’opera è presente su un lato perimetrale della cinta muraria che racchiude l’ex opificio barlettano, esattamente in via A. Reichlin; si tratta di un murales che si estende per 50 metri.

Il video rievoca le immagini della manifestazione promossa negli scorsi mesi sempre dall’associazione culturale “Eclettica”. Padrona di casa della serata Giusy Caroppo, responsabile scientifico del progetto StharLab a Barletta, un progetto che è stato finanziato dalla Regione Puglia: « Il progetto DEDITION è stato finanziato dal bando regionale “STHAR LAB” che è un finanziamento destinato alla street art, di cui è stato beneficiario il Comune di Barletta. L’idea è stata di invitare RIZEK ed è certamente il nome di maggiore prestigio nel nostro territorio e comunque con un respiro nazionale e internazionale, che ha pensato bene di legare questa sorta di fregio a quelle arti che si muovono all’interno di quel laboratorio urbano che è il GOS».

Quest’opera permanente, infatti, va a sottolineare l’attività interdisciplinare in campo artistico-creativo del vicino contenitore culturale, di cui Rita Lamonaca, direttrice artistica di Soundiff ente capofila dell’ATS che gestisce il GOS, è rappresentante che ieri ha partecipato alla serata. La commistione delle arti, dalla danza alla musica elettronica è stata un’ispirazione per il soggetto del murale, indicando proprio quel senso di “cerniera” fra le due parti di Barletta, fondendosi in un’idea di rigenerazione culturale e sociale del luogo.

Le musiche originali nel video sono di Ignazio “Narrow” Leone, raccontando una sorta di viaggio inedito nell’Ex Distilleria, rappresentata con un significativo work in progress. Eclettica ha già realizzato diverse iniziative di dialogo e contaminazione con vari progetti in questi anni.

Presente anche come rappresentante del Comune di Barletta, l’assessore Pierpaolo Grimaldi, tra il pubblico per una serata che ha sollecitato nuovamente alla riflessione sulle straordinarie opportunità del luogo, invitando alla valorizzazione e alla tutela dell’opera di Rizek.