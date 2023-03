Per il prossimo turno del campionato di serie D del Barletta Calcio 1922, programmato alle ore 14.30 di mercoledì 15 marzo allo stadio comunale “Puttilli”, il settore comunale Servizi di Vigilanza ha emanato un’ordinanza dirigenziale istituente divieti di sosta con rimozione per tutti i veicoli dalle ore 12.30 alle 17.30 e divieti di transito, eccetto autorizzati e residenti, al fine di consentire il regolare accesso e deflusso dei tifosi dall’impianto sportivo.

Essi varranno in:

Via Dante Alighieri (tra via Manzoni e via Vittorio Veneto).

Via Zanardelli (da via Beccaria a via Vittorio Veneto).

Via Vittorio Veneto (da via Zanardelli a via Barbarisco).

Per autorizzati e residenti accesso unicamente dall’intersezione tra via Vittorio Veneto e via Barbarisco. Via Da Vinci (tra i civici 13 e 1, tratto costeggiante il complesso residenziale “Colosseo”) e Via Vittorio Veneto (tra il civico 40 della medesima via e il civico 1 di via Da Vinci, tratto adiacente il complesso “Colosseo”). Per autorizzati e residenti accesso solo dall’intersezione tra via Da Vinci e il sottovia Alvisi, presso il bar.

Il provvedimento è pubblicato sulla rete civica

www.comune.barletta.bt.it