Torna oggi, mercoledì 29 marzo, l’appuntamento con Hey Sud, ciclo di talks ideato da Fabio Mazzocca, Sales Responsible South Area Consulting, e promosso da EY nel sud Italia per approfondire tematiche di grande rilevanza per il territorio. L’appuntamento è alle ore 16.30 nella sede operativa di EY a Barletta (via G. De Nittis n. 15). Il titolo dell’appuntamento è “Tutti pazzi per la Puglia”. Con quattro milioni di arrivi e cinque milioni di presenze, la Puglia nel 2022 ha fatto segnare numeri da record, superiori persino al 2019, anno finora considerato come migliore nella storia turistica della regione. Ma nel 2023 quei numeri rischiano persino di essere frantumati: la previsione, infatti, è di 4,1 milioni di arrivi e ben 16,3 milioni di presenze. Stanno davvero impazzendo tutti per la Puglia, ma come fare a rendere strutturale questi flussi turistici? Come fare a mantenere questi livelli oltre la moda del momento? Come fare a migliorare i numeri, allungando la stagione turistica? Come attrarre il comparto del lusso, fondamentale soprattutto per l’industria del wedding? Di questo si parlerà domani. Interverranno l’assessore al turismo della Regione Puglia Gianfranco Lopane, la presidente nazionale di Federturismo Marina Lalli, il presidente di Federalberghi Puglia Francesco Caizzi, il coordinatore Turismo di Confindustria Puglia Massimo Salomone, il fondatore di Assoeventi di Confindustria Michele Boccardi, il presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Vasile, gli imprenditori Aldo Melpignano e René De Picciotto, e l’EY Consulting Market Leader Claudio Meucci.

Il talk andrà in onda in streaming sulla piattaforma di EY: https://eventiey.it/evento/hey-sud-tutti-pazzi-per-la-puglia/.