IL TABELLINO DI BARLETTA-NARDO’ 3-2:

BARLETTA (4-2-3-1): Lovecchio; Cristallo, Petta, Visani (28′ st Lavopa), Mercorella (33′ pt Marangi); Vicedomini (18′ st Feola), Maccioni (28′ st Ponzo); Russo, Lattanzio, Loiodice; Scaringella (18′ st Di Piazza). A disp.: Piersanti, Padalino, Milella, Cafagna. All.: Farina.

NARDO’ (3-5-2): Viola; De Giorgi, Lanzolla, Russo; Ciracì, Fedel, Addae, Montinaro (33′ st Mengoli), Antonacci; Bonilla (23′ st Urqiza), Dambros. A disp.: Plitko, Orlando, Pinto, Gjonaj, Polichetti, Mariano, Stragapede. All.: Ragno.

RETI: 11′ pt Addae (N), 23′ pt Montinaro (N), 9′ e 37′ st Lattanzio (B), 50′ st rig. Loiodice (B)

ARBITRO: Federico Cosseddu di Nuoro

ASSISTENTE 1: Stefano Carchesio di Lanciano

ASSISTENTE 2: Giuseppe Bosco di Lanciano

NOTE. Angoli: 10-6. Ammoniti: 3′ pt Maccioni (B), 38′ pt Addae (N), 42′ pt Dambros (N), 30′ st Petta (B), 35′ st De Giorgi (N). Espulsi: 33′ st Marangi (B) e 43′ st Dambros (N). Recupero: 1′-6′.

Al Puttilli va in scena una delle partite più belle del campionato di Serie D 2022/23. La vince il Barletta, dopo che l’aveva condotta per un tempo e con due reti di vantaggio il Nardò. Nel 3-2 della 33esima giornata di campionato ci sono cinque gol, due espulsioni, tante emozioni e altrettante polemiche per la direzione di gara.

LE FORMAZIONI

Nel Barletta Farina non recupera Pollidori e fa a meno di Telera, squalificato. Scelte obbligate al centro della difesa, con Visani accanto a Petta. Mercorella per Marangi e Lattanzio per Feola sono le altre novità rispetto all’1-1 di Matera. Maccioni arretra in mediana accanto a Vicedomini nel 4-2-3-1 di partenza.

Nardò senza Ferreira, squalificato. Al suo posto Ragno opta per Bonilla accanto a Dambros. Consueto 3-5-2 per i neretini, con Addae al comando delle operazioni in regia.

IL PRIMO TEMPO

7′ Avvio di partita a marce alte: Addae è il più pericoloso tra gli ospiti. Il suo destro dai 20 metri non trova i pali di Lovecchio;

8′ Poco dopo un’incertezza di Petta azione Bonilla: il destro del numero 11 è rimpallato dal recupero del difensore di casa;

11′ Vantaggio neretino nell’aria e lo firma proprio Addae: al primo corner Montinaro disegna da destra, l’ex Ascoli e Juve Stabia prende il tempo ai marcatori e stacca alle spalle di Lovecchio. 0-1 e quinta rete in campionato per il centrocampista ghanese

12′ Immediata e rabbiosa la reazione del Barletta. Lanzolla si allaccia con Lattanzio in area, l’arbitro Cosseddu di Nuoro lascia correre tra le proteste. Il replay lascia in eredità tanti dubbi;

20′ Chance potenziale per Visani al 20′: Vicedomini dalla bandierina, Lattanzio prolunga di testa e il difensore centrale in area piccola non trova la deviazione vincente per l’intervento di un avversario;

22′ Il Nardò si infila però negli spazi con la rapidità dei suoi attaccanti: Cristallo in scivolata anticipa così Bonilla e costringe Lovecchio al tuffo in corner.

23′ Dalla bandierina è copincolla del primo gol: traiettoria a rientrare di Montinaro che attraversa l’area fino a raggiungere il secondo palo. De Giorgi stacca, Lovecchio respinge ma quando il pallone ha già superato la linea, come segnala l’assistente Bosco. 0-2 a metà frazione;

26′ Tre minuti ed è clamorosa l’occasione sul sinistro di Lattanzio: punizione di Vicedomini, sponda di Petta e da due metri il numero 11 spedisce sull’esterno della rete.

27′ Spaesato Visani: un lancio di De Giorgi lo scavalca e Dambros si inola a rete: determinante la chiusura di Petta;

33′ Balla sul settore di sinistra il Barletta, così Farina richiama Mercorella per Marangi. Cambia anche l’assetto tattico: 3-4-3 con Russo e Cristallo a occupare la fascie e Loiodice accanto a Scaringella e Lattanzio;

41′ Attacca in maniera confusa, la squadra di Farina: al 41′ su un errore di Lanzolla Scaringella assiste di testa Loiodice. Rimpallo favorevole per il numero 10, che da ottima posizione non trova la porta

46′ Nell’unico minuto di recupero proprio Loiodice ha il pallone buono per accorciare le distanze: controlla l’assist di Scaringella ma spreca con un lob troppo tenero. Si va al riposo sullo 0-2 e tra i fischi del Puttilli

IL SECONDO TEMPO

Si riparte senza novità e con il Nardò più sul pezzo: un’azione insistita porta al tiro Ciracì. Diagonale pizzicato in corner da Lovecchio;

9′ Alla prima incursione è il Barletta a trovare la rete: punizione tagliata di Loiodice, pallone che danza in area piccola dopo una serie di tocchi e Lattanzio in rovesciata anticipa la concorrenza battendo Viola. 1-2 al 53′;

17′ All’ora di gioco Farina punta su Di Piazza e Feola: out Scaringella e Vicedomini

Aumenta la pressione biancorossa. Ragno blinda la difesa con Urqiza, un difensore, per Bonilla, un attaccante.

28′ Sfiora il gol del mese Dambros al 73′: destro al volo in torsione, Lovecchio superato e traversa pizzicata;

28′ Tenta il tutto per tutto Farina: Lavopa e Ponzo per Visani e Maccioni;

32′ Chance enorme per il pareggio biancorosso al 77′: Di Piazza difende con il corpo il pallone in area e con il tacco supera Viola. Provvidenziale Ciracì in estirada sulla linea

34′ Al 79′ la squadra di Farina resta in 10: Fedel sugli sviluppi di un corner avversario parte nell’uno contro uno e salta Marangi che lo atterra. Fallo considerato da rosso dall’incerto arbitro Cosseddu.

37′ Nel momento più difficile la pareggia il Barletta: azione confusa, generata dall’uscita di Viola. Prima Lattanzio poi Feola e Di Piazza non trovano la porta. La difesa non allontana, Loiodice crossa e trova una deviazione. Dritta su Lattanzio, che con una splendida rovesciata batte Viola. Apoteosi al Puttilli e 2-2 al minuto 82;

40′ Scatenato Lattanzio: Loioidice lo pesca da sinistra, l’11 stacca. Viola salva;

43′ Resta in 10 anche il Nardò: Dambros, già ammonito, controlla in area e calcia sul fondo a gioco fermo. Per Cosseddu è doppio giallo;

45′ All’alba dei cinque minuti di recupero Cristallo citofona dalla distanza con il destro, Viola è attento e chiude in corner;

47′ Assedio Barletta: Loodice calcia a giro dai 22 metri, Lovecchio è prodigioso con il colpo di reni;

50′ All’ultimo minuto di recupero, l’ennesimo colpo di scena di una partita infinita. Su corner da destra Lanzolla trattiene Cristallo. Cosseddu indica il dischetto. La responsabilità se la prende Nicola Loiodice. Conclusione centrale, Viola superato e festa Barletta. Biancorossi matematicamente ai playoff e quarti con 61 punti, a -1 dal terzo posto del Nardò. Parola fine su un pomeriggio di ordinaria follia. Che solo il calcio sa regalare. E domenica prossima si chiude la regular season con Fasano-Barletta e Nardò-Team Altamura.