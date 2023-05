La sede del Giudice di Pace di Barletta non solo non si tocca, ma presto sarà dotata di nuovo personale per superare le criticità riscontrate negli ultimi mesi.

E’ il dato che emerge dopo l’incontro di ieri mattina, lunedì 29 maggio, nella sala Giunta del Palazzo di Città tra il sindaco Cosimo Cannito, alcuni rappresentanti dell’Amministrazione comunale e del Consiglio comunale ed i vertici del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani, guidati dal presidente Francesco Logrieco, oltre ai rappresentanti delle associazioni forensi di Barletta.

A sollecitare l’incontro è stata proprio l’Ordine degli Avvocati di Trani.

E proprio il Presidente Logrieco, dopo la riunione, ha voluto esprimere tutta la sua soddisfazione e quella dell’Avvocatura per l’attenzione mostrata dal Sindaco Cannito per questo importante presidio di Giustizia a Barletta. La sede del Giudice di Pace, dunque, continuerà ad essere ospitata nella sede attuale dell’Ex Pretura e, per di più, con l’implementazione del personale di servizio.

Un impegno sicuramente gravoso per l’Ente comunale, ma che va a soddisfare quel bisogno di Giustizia sempre più importante nella società odierna.