Fumata nera nella trattativa tra Mario Dimiccoli e Vincenzo Bellino per la cessione del Barletta 1922, principale rappresentante di una cordata barlettana che era pronta a subentrare all’attuale compagine societaria.

Nonostante l’incontro proficuo di una settimana fa, sarebbe stato fatto un deciso passo indietro nella giornata di lunedì sera da parte dell’attuale presidente biancorosso, disposto a restare ancora in sella alla società con un supporto economico che proverebbe da imprenditori ancora ignoti.

La trattativa, iniziata positivamente dunque, è pressoché naufragata. Dopo la conferma in via ufficiosa della cordata interessata ai nostri microfoni, è arrivato il comunicato del presidente che, pur ringraziando Vincenzo Bellino, ha annunciato di voler restare saldamente al timone del sodalizio. Immediata la risposta dell’imprenditore barlettano, con un recente passato anche nell’organigramma societario, che ha diffuso questa nota:

“Il sottoscritto Bellino Vincenzo-esordisce-in rappresentanza di un gruppo di imprenditori locali, dopo le dichiarazioni dell’attuale presidente dell’ASD Barletta calcio, ove precisava la volontà di trovare una soluzione per il proseguo dell’attività calcistica a Barletta contemplando anche il passaggio di consegne a nuove forze economiche, spinto dall’amore e dalla passione per questi colori, ha presentato un progetto alternativo , autonomo, solido e virtuoso per garantire al Barletta Calcio un futuro roseo ed ambizioso.

Purtroppo, comunico che, in seguito ad una serie di incontri, il presidente Mario Dimiccoli ha inteso non accogliere la nostra proposta manifestando la sua volontà di proseguire il proprio percorso alla guida del club. Ci tengo ad evidenziare che non ci sarà nessun affiancamento. Il nostro è un progetto autonomo rispetto a quello del presidente Dimiccoli. Ringrazio-conclude-gli imprenditori, che spinti dall’amore per questi colori, hanno appoggiato incondizionatamente questa cordata e con lo stesso amore auguriamo al presidente di raggiungere i successi che questa città e questo pubblico meritano. Forza Barletta”.

Il Barletta resta dunque Mario Dimiccoli, chiamato adesso, stando alle dichiarazioni, a rilanciare per un campionato di vertice. La piazza intanto chiede risposte per l’immediato futuro.

A cura di Giacomo Colaprice