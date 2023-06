Istituita, dal Consiglio Comunale di Barletta, la Commissione d’indagine finalizzata ad accertare la regolarità e la correttezza delle attività amministrative relative ai lavori di soppressione dei passaggi a livello di via Andria e via Vittorio Veneto.

La commissione andrà a monitorare i lavori di realizzazione del sottovia carrabile e pedonale in via Andria della linea RFI Bologna – Lecce e quelli del sottovia carrabile e pedonale della linea di Ferrotramviaria S.p.A. su via Veneto a Barletta.

A farne parte saranno i consiglieri di maggioranza Flavio Basile, Stella Mele (rispettivamente presidente delle Commissioni Permanenti Lavori Pubblici e Affari Istituzionali) e Letizia Rana su espresso invito del sindaco Cosimo Cannito. Componenti per l’opposizione saranno le consigliere comunali Santa Scommegna e Rosa Tupputi. Nel corso della prima seduta di commissioni si procederà alla nomina del presidente e del vice-presidente.

Il sindaco Cannito così commenta l’istituzione della Commissione:

“La maggioranza non ha avuto alcuna esitazione a votare il punto in questione in Consiglio Comunale. Che non diventi, per l’opposizione, motivo di strumentalizzazioni politiche finalizzate a contestare l’operato della maggioranza e di chi, come me, si è sempre prodigato per dei lavori storici per la nostra città. Invito tutti a essere intellettualmente onesti al fine di dialogare con il committente, R.F.I. (Rete Ferroviaria Italiana) e con l’impresa, per conseguire l’obiettivo che tutti quanti auspichiamo. Che sia da stimolo a lavorare insieme in maniera bipartisan, maggioranza e opposizione, per raggiungere il traguardo del fine lavori e consegnare ai barlettani una città più moderna e con una viabilità migliore per tutti”.