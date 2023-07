«La risposta dello Stato non si farà attendere». Il Ministero dell’Interno accende i riflettori sull’emergenza criminalità nella provincia di Barletta-Andria-Trani ed annuncia il potenziamento degli organici delle Forze dell’Ordine operanti sul territorio. Lo ha garantito il Sottosegretario, On. Nicola Molteni, questa mattina in Prefettura a Barletta per presiedere il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. «Non cadrà nel vuoto – dice – l’appello lanciato dai sindaci e dal Procuratore Nitti sul divario esistente tra la Bat e le altre province pugliesi»

Il rafforzamento degli organici delle forze dell’ordine – promette Molteni – sarà una delle priorità della prossima legge di bilancio

La Provincia Bat osservata speciale del Governo, dunque. «E l’inversione di rotta rispetto al passato – conclude Molteni – sarà già visibile nei prossimi mesi».