Barletta-Avellino, amichevole in programma domenica 6 agosto alle 19 allo stadio Puttilli, si giocherà a porte chiuse. Una decisione presa dalla Prefettura della Bat per motivi di sicurezza. In precedenza era stata vietata la trasferta per i tifosi ospiti. Si attende solo l’ufficialità della decisione.