Pare che la crisi amministrativa perdurante nella maggioranza del sindaco Cannito al Palazzo di Città a Barletta stia per concludersi.

La quadratura del cerchio sembra partita dalla nomina della nuova assessore Valentina Scazzeri in riferimento dei consiglieri Flavio Basile, Gennaro Calabrese e Michele Trimigno per “Barletta al centro”. Le deleghe sono le stesse che a giugno scorso erano state revocate all’assessora, sempre riferimento dello stesso gruppo, Elisa Spera:

–Polizia Municipale

–Protezione Civile

–Sicurezza Pubblica

–Legalità

–Igiene Urbana

–Decoro urbano

“Ringrazio il sindaco ed il gruppo consiliare di “Barletta al Centro” – queste le prime dichiarazioni della neo assessora Scazzeri, nominata questa mattina – per la fiducia accordatami. Lavorerò al servizio della mia comunità. Desidero esprimere i miei pubblici ringraziamenti al sindaco Cannito ma soprattutto al mio gruppo consiliare di Barletta al Centro che mi onorerò di rappresentare in giunta. Nella fattispecie il capogruppo Flavio Basile ed i consiglieri Gennaro Calabrese e Michele Trimigno per aver inserito la mia candidatura nella terna dei profili proposti al sindaco. Onorerò il mio ruolo nel miglior modo possibile con il massimo impegno e la massima dedizione, ascoltando le istanze di tutta la comunità cittadina, cercando di coinvolgerla al meglio nelle attività propedeutiche al miglioramento del nostro “status quo”.”

Questa fase politica, che aveva creato una situazione di quasi immobilità amministrativa, sembra essere stata risolta con un altro cambiamento non di poco conto: la delega all’Ambiente, finora detenuta ad interim dal Sindaco, è stata assegnata all’attuale assessore in quota Forza Italia, Pierpaolo Grimaldi. Quella all’Ambiente si aggiunge a quelle che già deteneva sul PNRR, la ZES, Urbanistica.

“Ancora una volta la comunità politica – questa la nota del presidente del Consiglio comunale Marcello Lanotte – a cui mi onoro di partecipare ha dimostrato di anteporre davanti a tutto il bene di Barletta. Per questo ringrazio i Consiglieri comunali Comitangelo, Piccolo, Dibenedetto, Ceto, Cardone e Maffione. Avevamo posto delle questioni in ambito ambientale e non ci siamo limitati a sollevarle, bensì ce ne siamo fatti carico con responsabilità accettando la Delega all’Ambiente, oltre a quelle strategiche del PNRR e della ZES che stenta a decollare. Adesso abbiamo l’onere di riprendere il filo del confronto con le associazioni ambientaliste per discutere con fermezza e decisone di “compensazioni ambientali”, impianto di pale eoliche ed inquinamento. Confido, altresì, che a breve il lavoro sul Piano Urbanistico Generale portato avanti con serietà, partecipazione e competenza dal nostro assessore Grimaldi possa vedere a breve la luce. Un ringraziamento lo merita anche l’Assessore Marcello Degennaro che, anch’egli con sobrietà e competenza, ha concluso il Mondiale di Coastal Rowing ed ora si accinge a farci vivere una festa di Sport e socialità autentica come il Mennea Day 2023. Avanti, Barletta!”