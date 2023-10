Un murale di dolcezza e ricordi. È quello realizzato nei pressi dell’ospedale Dimiccoli di Barletta. Ritrae il sorriso innocente di Ruggiero Napoletano, per tutti Ruggierino o “Cerino”. Scomparso all’età di 15 anni nel dicembre 2018, Ruggiero giocava a calcio nel Medaglie d’Oro Barletta. Era stato colpito una settimana prima da un grave aneurisma ed era stato ricoverato in gravi condizioni agli Ospedali Riuniti di Foggia. Per lui,purtroppo, non c’era stato nulla da fare. Nel suo ricordo negli anni è stato organizzato un Memorial calcistico ospitato dal Manzi-Chiapulin. Ora Ruggiero rivive nei ricordi dei tanti che lo hanno amato e gli hanno voluto bene su un muro. “Donando parte di te stesso agli altri – si legge – non cambierai il mondo ma le stesse persone”. Gli organi di Ruggierino sono stati donati a sette persone. Sette vite cambiate. Il dolore resta ma l’amore si moltiplica. Anche così.