I rinforzi promessi nell’immediato alla Questura di Barletta Andria Trani per rafforzare i dispositivi di sicurezza in particolare sul fenomeno dei furti e della criminalità predatoria sono arrivati da altre province. Agenti sono stati dirottati nella BAT dai reparti prevenzione crimine di Lecce, Cosenza, Vibo Valentia e Bari con circa 8 equipaggi al giorno in più che hanno consentito di rafforzare le misure di controllo del territorio. Il dispositivo messo in piedi dal Questore Roberto Pellicone ha inteso concentrare l’attività per contrastare i furti d’auto e moto, un fenomeno che porta la BAT ad un triste primato in tutta Italia. L’attività ha interessato in particolare le città di Andria, Barletta, Trani e Bisceglie zone dove il fenomeno è maggiormente diffuso.

Nei risultati ottenuti è stata sequestrata penalmente una vasta area privata nella quale era esercitata una abusiva attività di rivendita di pezzi di ricambi di auto usate. Nel complesso identificate 2700 persone di cui 350 con precedenti di Polizia, controlli a 1300 veicoli, predisposti circa 70 posti di controllo con 10 multe al codice della strada. Controllate, infine, circa 100 persone sottoposte agli arresti domiciliari o sorveglianza speciale.

L’attenzione degli agenti si è concentrata nei quartieri con il più alto numero di reati predatori ed al fine di consentire il recupero di auto rubate è stata coinvolto il IX Reparto Volo di Bari che ha sorvolato le aree rurali nell’agro di Andria, Canosa e Barletta dove notoriamente vengono rinvenute auto cannibalizzate o abbandonate.