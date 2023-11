E’ pubblicata all’Albo Pretorio comunale l’indagine esplorativa volta a raccogliere preventivi finalizzati all’affidamento per la realizzazione di un piano di comunicazione relativo agli eventi natalizi da realizzarsi nel periodo dicembre 2023-gennaio 2024.

L’affidamento ha per oggetto la realizzazione di un Piano di comunicazione con attività di pubblicizzazione, promozione e realizzazione dell’immagine del cartellone di eventi natalizi e sua diffusione tramite social network, internet, materiale cartaceo, in modalità coordinata e partecipando ai vari eventi per la produzione e la diffusione di fotografie o filmati (live e post eventi) che immortalino spezzoni delle varie iniziative realizzate, da svolgersi negli spazi indicati, per tutta la durata dell’iniziativa stessa.

L’attività di pubblicizzazione, promozione e realizzazione dell’immagine delle iniziative richiesta dovrà garantire:

• la promozione degli eventi volta ad ottenere la maggior partecipazione possibile

• la narrazione unitaria degli stessi attraverso l’ideazione dell’immagine coordinata dell’iniziativa

• la narrazione a consuntivo delle iniziative svolte dal Comune di Barletta.

L’affidatario dovrà svolgere lo sviluppo della grafica e del logo dell’iniziativa ed elaborare dei template grafici che consentano l’agevole inserimento delle informazioni e sarà l’unico soggetto autorizzato alla predisposizione dei materiali visivi che, una volta ottenuto il nulla osta rilasciato dal Comune di Barletta, potranno essere stampati, trasmessi e diffusi.

Le attività di comunicazione dovranno essere realizzate in stretto raccordo e sotto la direzione del Comune di Barletta.

Il valore dell’affidamento è pari a €8.190,00+IVA.

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inviare esclusivamente tramite il portale Appalti&Contratti, non oltre il giorno 17 Novembre 2023.

Ai sensi dell’art. 88 del d.lgs.36/2023, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il giorno 19 Novembre 2023.

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le manifestazioni di interesse presentate attraverso la piattaforma telematica di questo ente (portale Appalti&Contratti).

Non saranno ritenute valide manifestazioni di interesse presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di presentazione.

Ogni documento richiesto o prodotto deve essere sottoscritto con firma digitale valida del rappresentante legale della ditta o suo procuratore.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 21.11.2023.

Di seguito il link: https://trasparenza.comune.barletta.bt.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_1202809_876_1.html

albopretorio_000057322_003_prot_avviso_indagine_piano_comunicazione