Un ottimo Frantoio Muraglia Barletta Basket porta a casa due punti importanti e meritati in quel di Altamura, dopo una prestazione gagliarda in difesa e solida per tutti i 40 minuti.

Uno dei migliori approcci della stagione produce subito i suoi effetti già dai primi possessi. Mastrodonato colpisce dalla lunga, Caceres vince duelli sotto canestro, mentre si iscrive al registro anche Mastrofilippo con un buon impatto alla gara dalla panchina. Barletta concreta in attacco, Altamura tenuta a distanza nonostante i punti di De Santis e Pazzarelli(14-29). Nei secondi dieci minuti il canovaccio non cambia: si sbloccano Gambarota, Falcone e Rizzi per i biancorossi, mentre i murgiani, seppur più concreti, restano sotto i dieci punti di distanza grazie ad un’importante conclusione da 3 di Liso(34-46).

Al rientro dagli spogliatoi, Pazzarelli prova a caricare il pubblico locale con una tripla che riduce il gap. La tenuta difensiva barlettana(che porta a sole nove realizzazioni subite) e ancora Liso dalla lunga costituiscono un passaggio importante nell’economia della gara(43-58). Negli ultimi dieci minuti, amministrazione e consolidamento del risultato per capitan Falcone e compagni, sempre con le redini ben salde fino al definitivo 51-71 che premia una prestazione importante da parte dell’intero gruppo. Barletta che sale a quota 8 punti in classifica e che dà continuità al successo interno contro Francavilla, proiettandosi nel modo migliore alla sfida con la Nuova Pallacanestro Monteroni.

IL TABELLINO DI LIBERTAS ALTAMURA-FRANTOIO MURAGLIA BARLETTA BASKET 51-71(14-29; 20-17; 9-12; 8-13)

LIBERTAS ALTAMURA: Vitale 2, Papa 6, De Santis 14, Fraccalvieri, Loperfido 5, De Bartolo n.e, Pazzarelli 20, Casareale, Setkic 4, Angius. All.Losito

FRANTOIO MURAGLIA BARLETTA BASKET: Fiorella, A.Delvecchio, Mastrodonato 12, Serino 4, Doronzo n.e, Caceres 12, Falcone 4, Rizzi 8, Liso 16, Mastrofilippo 7, Gambarota 8. All.Scoccimarro

A cura di Giacomo Colaprice

Foto: Agostino Nanula