Nel corso di controlli straordinari alle attività commerciali organizzati dalla Compagnia Carabinieri di Barletta, all’esito di alcuni accertamenti amministrativi, il Questore della Provincia di Barletta Andria Trani, ha disposto, per ragioni di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ex art. 100 T.U.L.P.S., la sospensione della licenza di un esercizio commerciale di somministrazione di bevande e alimenti sito nella città di Barletta.

Nello specifico, l’attività commerciale in questione veniva da tempo monitorata dai Carabinieri del Comando Stazione di Barletta in quanto luogo di ritrovo di persone con precedenti penali, ove spesso si sono registrati altresì reati legati alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I molteplici controlli posti in essere hanno consentito di appurare la persistenza dell’attività di spaccio oltre ad una costante presenza, all’interno dello stesso locale, di persone pregiudicate.

Tali circostanze hanno portato il Questore, su segnalazione dei Carabinieri del Comando Stazione di Barletta, ad emettere un decreto di sospensione della durata di sette giorni della licenza del Bar in questione, visti i comprovati e reiterati accadimenti costituenti grave pregiudizio per l’ordine e la sicurezza pubblica. Le attività di controllo continueranno incessantemente anche nelle prossime settimane.