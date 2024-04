Ogni info utile sui tre Punti di Facilitazione Digitale attivati dal Comune di Barletta è ora consultabile online, sulla rete civica, al seguente link:

https://www.comune.barletta.bt.it/pagina175270_punti-di-facilitazione-digitale-comune-di-barletta.html

Nel collegamento è disponibile il riepilogo di tutta la tipologia dei servizi fruibili, gli orari di apertura al pubblico e i contatti dei Facilitatori ai quali rivolgersi.

I Punti di Facilitazione Digitale sono stati istituiti per fornire supporto gratuito ai cittadini in merito, ad esempio, alla presentazione di domande online per i servizi erogati dal Comune o dalla Regione, alla creazione dello SPID o, ancora, per ricevere suggerimenti in merito all’utilizzo di computer, smartphone, internet, app e/o software.