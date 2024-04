Il Consiglio comunale di Barletta è convocato presso la Sala Consiliare ubicata al piano rialzato dell’ex Tribunale in Via Zanardelli, per Martedì 9 Aprile 2024 con inizio alle ore 16,30 in seduta di prima convocazione e, in seconda convocazione, Mercoledì 10 Aprile con inizio alle ore 16,30.

ORDINE DEL GIORNO AGGIUNTIVO

Variante semplificata al PRG vigente per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, nonché per la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, inerenti all’intervento di urbanizzazione primaria, teso alla riqualificazione paesaggistica del litorale di Barletta, da attuare mediante la realizzazione di un impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia finalizzato a migliorare la qualità delle acque balneabili (stralcio d – 1 tratto – porto) (Proposta n°27);

Approvazione progetto definitivo e adozione di variante al PRG vigente per l’intervento di riqualificazione paesaggistica del litorale di Barletta da attuare mediante la realizzazione di un impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia finalizzato a migliorare la qualità delle acque balneabili (stralcio d – 2 tratto di completamento – porto). (Proposta n.20).

L’elenco degli argomenti da trattare nella seduta consiliare avrà, pertanto, il seguente ordine di iscrizione:

n°20 dello Statuto Comunale. Modifica della composizione della III Commissione Consiliare Permanente (proposta n°30)

Riconoscimento e presa d’atto del debito fuori bilancio derivante da Sentenza N. 394/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Barletta – Avvocatura (proposta n°3);

