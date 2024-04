«Impegno mantenuto! A conferma che quando li prendiamo, specie se a favore del territorio, non lo facciamo per fare solo promesse ‘politiche’, ma lavoriamo perché non siano parole vuote. È quello che ho fatto da gennaio ad oggi. A gennaio scorso, infatti, avevo annunciato che ad aprile sarebbero iniziati i lavori nella stazione di Barletta, non solo di ammodernamento, ma soprattutto a favore dei disabili che avevano difficoltà a raggiungere alcuni binari perché la stazione sprovvista di ascensore». Parole del deputato di Fratelli d’Italia l’on. Mariangela Matera.

«L’impegno fu preso direttamente con la società RFI, insieme al presidente della Commissione Trasporti della Camera, l’on. Salvatore Deidda, avemmo un’interlocuzione per la realizzazione dell’ascensore sul primo marciapiede, attiguo alla scalinata che porta ai binari, la società ci rassicurò sostenendo che ad aprile sarebbero partiti i lavori inerenti agli ambiti di accesso ai treni (banchine, pensiline, sottopasso), compreso l’inserimento dell’ascensore nel fabbricato, con previsione di completamento entro il 2025. Ringrazio RFI per aver mantenuto la parola e per l’importante investimento che supera i sette milioni di euro».