Si chiama “Fab Lab” ed è il laboratorio tecnologico che per mesi ha girato le scuole della Puglia offrendo a centinaia di studenti la possibilità di imparare ad utilizzare strumentazioni di ultima generazione. In questa piccola officina itinerante hanno viaggiato stampanti 3d, una fresa a controllo numerico, macchine a taglio laser, stimolando la creatività di tanti giovani apprendisti. Merito del progetto “Make your way”, realizzato dai circoli “Arci” e “Hastarci” di Trani, vincitore del bando Fermenti promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tanti gli studenti coinvolti nell’iniziativa anche della provincia Bat: il Fab Lab ha fatto tappa al Polivalente di Barletta, al Liceo “Nuzzi” di Andria, al Liceo “Fermi” di Canosa di Puglia e nella villa comunale di Trani. A fare un bilancio di questo entusiasmante progetto educativo sono i ragazzi che hanno preso parte alla formazione specialistica di 100 ore e che a Barletta, nella rinnovata sede dell’Arci, hanno potuto presentare le proprie idee ai rappresentanti istituzionali del territorio.

Le competenze acquisite dai ragazzi sono risultate immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.

