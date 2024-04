Una delegazione di studenti e docenti spagnoli dell’Istituto “Juan de la Cierva” di Totana (località a sud della penisola iberica), aderenti a un progetto “Erasmus” di ispirazione musicale in partnership con il Liceo Classico “Alfredo Casardi” di Barletta, è stata ricevuta dal Sindaco Cosimo Cannito nella Sala Giunta del Palazzo di Città.

Il Sindaco, ricambiando l’accoglienza delle istituzioni locali spagnole durante il soggiorno degli alunni barlettani, ha intrapreso un informale, disinvolto dialogo su idee o progetti dei giovani presenti che, facilitati dall’interprete, hanno corrisposto con slancio e interesse.

Sottolineato da Cannito il fondamentale rilievo, in chiave didattica, dello scambio di buone pratiche culturali connaturate all’Erasmus, iniziativa calibrata nel caso specifico per cogliere, tra gli obiettivi, la condivisione di inediti repertori musicali in chiave ambientalista proposti dalle band partecipanti.

Il primo cittadino, congedandosi, ha espresso il convinto sostegno al pieno avvento della cittadinanza europea come passo decisivo per accrescere, nelle generazioni giovani, un istintivo senso di appartenenza che renda progressivamente più saldo il processo di integrazione fondato sui democratici princìpi e valori fondanti dell’Unione.