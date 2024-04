Dopo gli ottimi risultati conseguiti dalle azioni messe in campo dagli operatori di Bar.S.A. S.p.A., di concerto con l’Amministrazione comunale e a salvaguardia della salubrità dell’ambiente cittadino, vengono confermate e potenziate le attività iniziate il primo aprile scorso per tutti i mesi successivi. Tuttavia, l’eccessiva proliferazione di insetti a seguito del caldo eccezionale di queste ultime settimane verrà contenuta con un intervento straordinario nei prossimi giorni, in aggiunta al calendario già previsto.

«Nonostante una robusta pianificazione e il primo intervento a inizio mese di aprile, il nostro lavoro può e deve tener conto delle mutate condizioni climatiche». Il presidente del CdA dott. Alfonso Maria Mangione prontamente interviene a seguito della straordinaria situazione climatica.

«Eccezionali situazioni di temperature così elevate ci hanno portato ad una moltiplicazione degli sforzi: confermiamo ulteriori interventi di trattamenti antilarvali soprattutto a contenimento della popolazione di ditteri – chiarisce Mangione – e ho personalmente predisposto, dopo opportuna interlocuzione con l’amministrazione comunale, ulteriori interventi. Manterremo altissima la vigilanza sull’evolversi della situazione. Preme che l’ambiente barlettano sia e resti salubre il più possibile».

Tale attività sarà svolta dagli operatori Bar.S.A. d’intesa con l’Assessorato comunale all’Ambiente e tutta l’Amministrazione comunale.