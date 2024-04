Importanti novità per la scuola dell’infanzia Maria Montessori. Sono stati consegnati alla ditta incaricata i lavori di adeguamento sismico, adeguamento impiantistico e messa in sicurezza ai fini dell’agibilità, efficientamento energetico e attrattività . Si tratta di lavori finanziati con fondi PNRR per un importo complessivo di circa 2 milioni di euro.

Per permettere l’esecuzione degli interventi, che risultano incompatibili con l’attività scolastica, l’Amministrazione ha raggiunto una intesa con la dirigenza scolastica, i docenti e i genitori riguardante il trasferimento delle class, presenti nel plesso dell’infanzia Maria Montessori, presso la scuola “Modugno” di via Ofanto. I lavori come da crono programma dureranno 547 giorni consecutivi.

La ristrutturazione della scuola Montessori rientra in una più ampia programmazione scolastica dell’Amministrazione, finanziata da fondi PNRR, finalizzata a migliorare il confort scolastico dei nostri piccoli cittadini.