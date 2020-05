L’instancabile team del TEDxBarletta propone un nuovo format, tutto digitale, carico di novità: piccoli incontri per fare quattro chiacchiere con ospiti speciali, vecchi e nuovi speakers che accompagneranno gli ospiti verso il tanto atteso Main Event. L’evento, con cadenza regolare, verrà condiviso in live sui canali Facebook. L’idea nasce dalla voglia di continuare a far crescere la community attraverso la condivisione di idee, utilizzando un format innovativo e in linea con le attuali esigenze. Il primo appuntamento sarà mercoledì 20 maggio alle ore 19:30 e avrà come primo ospite Filippo Galli direttore sportivo ed ex calciatore, prossimo speaker del TEDxBarletta 2020.

«Abbiamo deciso di intraprendere questo nuova avventura per offrire un ulteriore spunto di conversazione ed interazione con la nostra fedelissima Community – spiega Luigi Cascella, tra i conduttori del nuovo evento. (Not so) Late Show with TEDxBarletta, che andrà in onda sulla nostra pagina Facebook, affianca TED Circles nel novero dei format digitali con i quali vogliamo stringerci attorno al nostro pubblico in questo periodo storico e dare un diverso punto di vista sul lavoro che svolgiamo quotidianamente per diffondere idee potenti e nobili valori. Attraverso queste “chiacchierate” scopriremo di più sulle personalità che ruotano attorno al mondo di TEDxBarletta e, perché no, anche qualche ospite d’eccezione. Il tutto volto a dare un antipasto di ciò che sarà il Main Event».

«Il gruppo del TEDxBarletta non si è mai fermato, tante volte il nostro pensiero è stato rivolto alla nostra community che con tanta passione ci ha mostrato il suo sostegno anche e soprattutto nel momento storico che stiamo vivendo – dichiara Nicolas Capasso che coordinerà il progetto digitale. Questo reciproco sostegno è la dimostrazione che i valori del TED non sono solo retorici, ma sono vera solidarietà e scambio di idee, fondamentali per affrontare momenti di cambiamento. Inutile dire che in un primo momento siamo stati, come tutti, travolti dalla situazione totalmente inattesa, ma abbiamo cercato subito un modo per non arrenderci, restando focalizzati, sulla ripresa e sul futuro. Nel nostro c’è sicuramente il Main Event alla quale non abbiamo mai smesso di lavorare e tante altre iniziative che possano realmente infondere cambiamento e positività, anche e soprattutto adesso!».

Un doveroso ringraziamento va a tutte le aziende che, nonostante le difficoltà, hanno deciso di supportare TEDxBarletta sostenendo il team nella creazione di un evento unico, capace di generare idee che meritano di essere diffuse. L’invito che il team barlettano rivolge è di sintonizzarsi sulla pagina Facebook TEDxBarletta questo mercoledì 20 maggio alle ore 19:30.