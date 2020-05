Sono in corso da qualche giorno lavori di manutenzione sul ponte della strada statale 16 Bis, che passa su via Callano e interseca via Andria. Si tratta di un intervento importante che rientra nell’ambito di un accordo fra Anas e Comune di Barletta, assessorati alle Manutenzioni e Lavori pubblici, che ha visto i due soggetti intervenire sin dal mese di febbraio scorso, fianco a fianco, in un’azione sinergica e vigorosa mirata anche a contrastare l’abbandono dei rifiuti sulle strade, le cunette e le complanari ricadenti nella rete viaria di competenza dell’Ente nazionale per le strade, in collaborazione con Bar.s.a..

Sul posto sono al lavoro gli operai che stanno operando per risanare lo stato dei luoghi usando impalcature per raggiungere la parte alta della struttura. Sul posto anche il sindaco Cosimo Cannito per un sopralluogo. Entro una settimana i lavori saranno completati.