Si erano appartati in auto a pochi metri dal mare e dalla sede della Lega Navale, tra i litorali di ponente e levante a Barletta. Volevano qualche momento di intimità e invece hanno trovato tre balordi che li hanno assaliti picchiando lui e minacciando lei. La brutta vicenda è capitata a una coppia di giovani barlettani nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 giugno.

I due si trovavano in auto, in una zona appartata, quando verso le 5, hanno sentito dei movimenti intorno alla loro auto, si sono voltati ed hanno visto tre persone incappucciate. Nemmeno il tempo di riprendersi dalla sorpresa che i tre aggressori hanno iniziato a percuotere con calci e pugni glinsportelli dell’auto, costringendo l’uomo a scendere dall’auto e spintonando invece la donna. I tre hanno poi picchiato l’uomo, fino a minacciare di gettarlo in acqua, prima di darsi alla fuga. Sul posto è intervenuta la polizia di stato, allertata da un passante che aveva notato la scena sul lungomare che affianca viale Cafiero.

Al momento dell’arrivo sul posto, gli agenti hanno trovato i due in stato di choc, incapaci di parlare. Soccorsi, hanno rimediato ferite guaribili rispettivamente in 20 e 5 giorni. Le indagini hanno permesso in poche ore alla Polizia di risalire agli aggressori: si tratta di due persone con precedenti penali e un incensurato. Avrebbero agito senza un movente ma scatenati dalla loro cieca violenza. Per due di loro scatterà l’arresto, mentre per il terzo è in arrivo la denuncia con obbligo di essere a disposizione dell’autorità giudiziaria.