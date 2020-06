Un centinaio di persone ha accolto Matteo Salvini alle 18:30 di questo pomeriggio a Barletta, dove all’esterno della stazione ferroviaria il leader della Lega – accolto dai vertici provinciali, cittadini e regionali del partito – ha incontrato militanti e simpatizzanti, ma è stato anche contestato da diverse persone contrarie alla sua presenza in città. Salvini è stato accolto sulle note di «Vincerò» a suon di abbracci e richieste di selfie alle quali Salvini non si è sottratto. Molti dei presenti non indossavano la mascherina nonostante il mancato rispetto della distanza di almeno un metro. Dopo Barletta, Salvini ha raggiunto Andria per presentare la candidatura a sindaco di Antonio Scamarcio.

