Il ritorno tra i banchi di scuola è ormai alle porte dopo ben sette mesi a causa dell’emergenza Covid-19, ma restano ancora moltissime le criticità sui territori. In particolare per la Provincia BAT resta la difficoltà dell’ente di reperire risorse utili per consentire i complessivi lavori di adeguamento previsti dal Ministero per far si che gli studenti tornino in classe nonostante l’emergenza sanitaria in corso.

La preoccupazione, condivisa da più parti, è esplicitata da Antonio Nespoli candidato alla carica di consigliere regionale per Forza Italia nonché coordinatore del partito sul territorio cittadino di Andria. Per i forzisti la scuola è un tema essenziale e che prescinde dalla campagna elettorale anche perché le soluzioni di didattica non in presenza restano solo un tampone che non può divenire una regola.

Ed allora lo sprono è proprio alla Regione che su questi temi e più in generale sul mondo scuola, si è mossa poco ed in ritardo anche a causa di scelte ritenute da Forza Italia assolutamente discutibili.

