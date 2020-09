Poco più di un’ora di pioggia, grandine e vento, evento atmosferico violento, e Barletta ha avuto la sua piscina comunale. Succede in via Madonna della Croce, diventato rapidamente inagibile nella serata di ieri. Almeno trenta centimetri di acqua sono stati registrati nel collegamento tra via Milano e il quartiere Barberini, utilizzato ogni giorno da centinaia di cittadini. L’area è stata transennata dalla polizia locale, ma la domanda che resta sullo sfondo è una: in attesa che sia realizzata la condotta di scarico che si aspetta da anni, non sarebbe il caso di dar vita a una copertura e a un rialzo per il marciapiede in modo da impedire alla pioggia di entrare e rendere inservibile il passaggio?

Foto di Vincenzo Piccolo