Donne in uniforme e parità di genere. Sono stati questi i temi al centro di un convegno organizzato dall’ADGI, l’Associazione Donne Giuriste Italiane, della sezione di Trani, e ospitato a Barletta a Palazzo della Marra.

Ospiti Santina Mennea, Giada Salvatore, Angela Rizzi, Stefania Moretto, Lucia Dilorenzo, Valentina Spagnolo e Maria Pia Bucci, rappresentanti al femminile rispettivamente di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito, Guardia Costiera, Polizia Penitenziaria e Polizia Locale. Donne che hanno scelto di indossare una divisa: una strada spesso non facile da percorrere alla luce degli ostacoli incontrati, soprattutto in passato ma per certi versi anche adesso, nell’accedere a questo tipo di professione e fare la stessa carriera dei colleghi uomini.

Al pubblico hanno raccontato la loro esperienza.

Una disparità di trattamento professionale, quella tra uomini e donne, che in molti casi è ancora troppo presente nel mondo del lavoro. Il servizio.