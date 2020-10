Da bambina il suo sogno era fare l’astronauta, ha origine spagnole, ma ha un forte legame con l’Italia tanto da soggiornarci ogni anno, a 31 anni Nuria Botella è la direttrice marketing e pubblicità di Maxine Leonard PR, azienda per la quale gestisce clienti di fama internazionale nel settore dei film aziendali e della pubblicità cinematografica. Tra le sue mani sono passati film tra cui The Furnace, presentato in anteprima al Festival del cinema di Venezia di quest’anno, il thriller di fantascienza Possessor acclamato dalla critica del Sundance con Andrea Riseborough e Chris Abbott e il documentario Official Selection di Tribeca Fries The Movie, prodotto da Chrissy Teigen e dal team di registi degli spettacoli di Anthony Bourdain. Il giovane talento inoltre ha partecipato a importantissimi festival tra cui Sundance, Cannes, Berlinale, Venezia e American Film Market.

“Da bambina volevo fare l’astronauta – racconta ridendo il giovane talento di origini spagnole -. Poi al termine della scuola e quando ho iniziato il college il mio interesse è ricaduto sull’imprenditoria e sul marketing per le industrie creative. Ho conseguito una doppia laurea internazionale in Economia aziendale con specializzazione in marketing presso l’Università di Lancaster (Regno Unito) e l’ICADE School of Business and Economics (Spagna). Mi sono anche laureata con lode in Business and Management of Entertainment presso la UCLA Extension, dove ho ricevuto la borsa di studio Laurel Hummel, un onore concesso a studenti internazionali eccezionali. All’inizio del mio percorso mi sono concentrata sul business del lusso e sull’arte, ma alla fine il mondo del cinema è diventata la mia passione: è un’industria molto divertente e allo stesso tempo complessa, in cui si fondono creatività e strategia, le due cose che mi piacciono di più”.

Prima di entrare a far parte di Maxine Leonard PR, Nuria ha ricoperto la posizione di Direttore marketing e pubblicità presso Myriad Pictures e ha supervisionato le campagne globali per la loro lista di film, inclusi i film acclamati dalla critica SXSW Support, the Girls, con Regina Hall e The Last Word del Sundance con Shirley Maclaine e Amanda Seyfried. Nel suo ruolo in Myriad, ha anche fatto parte del team Acquisitions e ha negoziato per garantire i diritti internazionali per La regina di Spagna, con Penelope Cruz. Prima di Myriad, Nuria ha lavorato con il team Pubblicità e promozioni di Allied Global Marketing nella divisione multiculturale di Allied Contigo in titoli come Star Wars: The Force Awakens, Disney’s Inside Out e Terminator Genisys.

“Il mio primo festival del cinema – ci racconta Nuria – è stato la Berlinale. Avevo aiutato la mia compagnia a negoziare l’accordo per i diritti internazionali del film la “Regina di Spagna”, con Penelope Cruz. Il film è stato selezionato per la premiere, davanti a 1800 persone. Ero responsabile di tutto il marketing e la pubblicità del festival. Ho molti bei ricordi di questa esperienza essendo spagnola e lavorando per una compagnia americana, mi è sembrato che tutto fosse al posto giusto, lavorando in questo film spagnolo. La standing ovation alla fine della premiere con tutto il team di registi è stata davvero speciale”.

Dalla Spagna a Los Angeles, la giovane professionista si è lasciata ispirare dal personaggio di Amanda in “L’amore non va in vacanza”, commedia di Nancy Meyers, un’imprenditrice di successo nel settore della pubblicità cinematografica.

Il suo sogno per il futuro è continuare a crescere professionalmente, divertendosi a fare il suo lavoro esattamente come il primo giorno: “penso che quando smetterò di rendermi conto di quanto sono fortunata ad avere un lavoro così divertente, sarà il momento per me di cambiarlo”.

E quando parla dell’Italia le brillano gli occhi: ‘’Amo tantissimo l’Italia! Ci vado ogni anno da quando ero bambina. Ho trascorso questo Natale a Courmayeur e mia sorella ha vissuto a Milano per un anno. Non sono ancora mai stata in Puglia, ma è nella mia lista dei desideri e appena l’emergenza Covid lo permetterà sarà la mia prossima tappa’’