Sei gol all’Alto Tavoliere San Severo e cinque al T. Orta Nova nell’andata del secondo turno della fase regionale della Coppa Italia Dilettanti. Il Barletta conferma la propria crescita. Di seguito tabellino e cronaca del match

Barletta 1922-Team Orta Nova 5-1

Barletta 1922 (4-2-3-1): Lovecchio; Boiano, Telera (1’ st Ianniciello), Pollidori, Paganelli; Boiano (32’ st Cafagna), Milella, Ganci; Morra (1’ st Loiodice), Grazioso (20’ st Guadagno), Varsi (7’ st Aprile); Di Rito. A disposizione: Vitucci, Totaro, Marangi, Gasbarre. All. Farina

Team Orta Nova (4-4-2): Capossele; Forcella, Lombardi, Monopoli, Pasquariello (32’ st Di Francesco); Prieto, Dedda, Dell’Oglio, (24’ Vitale), Pugliese S. (12’ st Prudente), Lomuscio, Grasso (12’ st Hernandez). A disposizione: Valente, Russo, Prudente, Manna, Pozzozengaro, Di Francesco, Pugliese V., Hernandez. All. Carbone

Reti: 1’ pt Varsi (B), 9’ pt Morra (B), 24’ pt Di Rito (B), 43’ pt Di Rito (B), 16’ st Vitale (T), 30’ st rig. Loiodice (B)

Note. Ammoniti: Guadagno (B); calci d’angolo: 3-3; recupero: 2’ pt; 4’ st.

Primo tempo

1’ GOL DEL BARLETTA – Dopo appena 24 secondi, Varsi approfitta di un’indecisione della retroguardia avversaria e mette a segno la rete del vantaggio.

7’ – Schema su calcio da fermo: Ganci pesca Varsi con un lob, ma il numero 10 biancorosso si lascia ipnotizzare da Capossele.

9’ GOL DEL BARLETTA – Grazioso appoggia per Morra che apre il piattone e trova l’angolo giusto per il raddoppio.

12’ – Pugliese S. ci prova dalla distanza, palla che non finisce lontano dalla porta.

15’ – Ancora uno schema su calcio di punizione e ancora una palla morbida di Ganci questa volta per Morra. L’attaccante, però, non inquadra lo specchio.

24’ GOL DEL BARLETTA – Fase confusa con due giocatori dell’Orta Nova a terra, ma per l’arbitro non c’è calcio di punizione. Di Rito ne approfitta e dal limite lascia partire un destro che non lascia scampo all’estremo difensore avversario.

29’ – Torsione di Prieto, Lovecchio fa buona guardia.

41’ – Cross col contagiri di Morra per Varsi, il terzo tempo del numero 10 finisce poco alto sulla traversa.

43’ GOL DEL BARLETTA – Di Rito raccoglie un altro disimpegno sbagliato della retroguardia ospite e firma la doppietta.

Secondo tempo

1’ – Subito cambio nel Barletta: fuori Morra, dentro Loiodice.

3’ – Triangolazione tra Di Rito e Varsi: la conclusione dell’esterno biancorosso non inquadra lo specchio.

11’ – Accelerazione di Paganelli sull’out di sinistra che pesca Boiano. La conclusione, però, finisce abbondantemente alto.

14’ – Hernandez ci prova, palla fuori.

16’ – Semirovesciata di Vitale dal limite dell’area che sorprende Lovecchio per il 4-1.

24’ – Pugliese S. dalla destra pesca Monopoli che non imprime la forza giusta di testa.

30’ – Milella viene atterrato in area di rigore, per l’arbitro non ci sono dubbi è calcio di rigore. Sul punto di battuta si presenta Loiodice che non manca l’appuntamento con il gol.

36’ – Loiodice per Di Rito che a pochi passi dalla linea di porta viene murato da Lombardo.

