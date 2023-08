Con Delibera di Giunta n°104 del 1 Giugno 2023 è stata approvata la revisione della Pianta organica delle farmacie confermandone 29 e istituendone 2 nuove nelle zone di espansione nelle aree più periferiche della città: zona via Foggia (bacino d’utenza 4486 abitanti) e zona via Andria-Trani (2976 abitanti).

“Siamo riusciti a raggiungere un traguardo che era atteso dal 2012 – ha commentato il Sindaco Cosimo Cannito – al termine di una fase istruttoria complessa condotta dal settore dei Servizi sociali e altri servizi alla persona, con il supporto della Polizia locale, dei Servizi demografici e Toponomastica, e che ha visto coinvolti l’Ordine interprovinciale dei Farmacisti Bari-Bat e il Servizio dell’area farmaceutica della Asl/BT, i quali hanno espresso un articolato e motivato parere positivo. La revisione della Pianta organica delle farmacie è frutto di una proficua collaborazione interistituzionale che produrrà effetti positivi per tutta la comunità. Grazie alla revisione della pianta organica e all’entrata in servizio delle farmacie nelle zone indicate dall’Avviso si potrà garantire l’accessibilità di tutti i cittadini ad un servizio fondamentale per la salute con la capillare distribuzione dei presidi farmaceutici sull’intero territorio”.