Dal 1° gennaio 2021, cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla normativa per ottenere, in caso di disagio economico, il bonus elettrico, il bonus gas e il bonus per la fornitura idrica, non dovranno più inoltrare la domanda presso i Comuni, bensì presentare annualmente la Dichiarazione Sostitutiva Unica (in sigla DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile alle differenti prestazioni agevolate.

Per quanto riguarda, invece, il bonus elettrico per disagio fisico, nulla cambia per le modalità di accesso a tale bonus: i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza dovranno continuare a farne richiesta presso i Comuni oppure i CAF abilitati. Maggiori informazioni su www.comune.barletta.bt.it, www.sgate.anci.it, www.autorita.energia.it , www.arera.it o www.sportelloperilconsumatore.it .