Sono stati proclamati e premiati i vincitori della VI edizione del concorso artistico letterario “Le nostre sfide”, promosso dalla locale Amministrazione in collaborazione con la biblioteca comunale “Sabino Loffredo” e DIDA.ART. Il progetto, rivolto ai giovani di età compresa tra i 6 e i 14 anni residenti a Barletta, fissava quest’anno l’obiettivo critico/creativo sulle sfide dell’attualità, in particolar modo l’emergenza pandemia e il rilievo che il costruttivo e responsabile contributo di ciascuno può assumere per il bene e l’equilibrio sociale.

I primi tre piazzamenti, per il raggruppamento dei partecipanti di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, sono stati conquistati da Giuseppe Filomeno, Maria Teresa Dibitetto e Pasquale De Rosa. Per la categoria 12 – 14 anni sono idealmente saliti sul podio, nell’ordine, Francesco Delcuratolo, Daniela Lacerenza e Desiree Pierro.

“Le stringenti regole di vita e i nuovi ritmi che il Coronavirus ha imposto, la paura ma anche la scoperta di nuovi affetti e modi di intendere la socialità, diventano risorsa”. Questo il tema centrale del bando pubblico emanato dall’Ente, comunque ispirato alla simbolica figura di Ettore Fieramosca e degli altri condottieri vittoriosi nella Disfida di Barletta, la cui memoria tramanda alle nostre generazioni uno slancio energico per affrontare risolutamente le difficoltà e i cambiamenti in atto, facendo leva sul senso civico quanto sull’orgogliosa appartenenza a una nazione libera e democratica.

Gli elaborati (grafico-figurativi realizzati scegliendo tra diverse tecniche, narrativi, poetici e anche multimediali) sono stati valutati da una apposita commissione giudicatrice basandosi sull’autenticità ed originalità dei lavori, nonché sulla qualità del messaggio trasmesso. Ai primi tre classificati per ogni fascia anagrafica sono stati riconosciuti premi consistenti in buoni per l’acquisto di libri o giochi didattico-educativi spendibili nelle librerie cittadine del valore, rispettivamente, di € 200,00, € 150,00 e € 100,00.