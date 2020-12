La Confcommercio e la Fipe di Andria hanno deciso di chiudere il 2020 con un omaggio ai sanitari dell’ospedale Lorenzo Bonomo ed alla direzione della Asl Bat. Ognuno, per la propria parte, è stato (ed è ancora) in campo contro il Covid-19, da marzo senza sosta al servizio dei cittadini. Stamattina Claudio Sinisi, presidente della Confcommercio, e il vice presidente Michele Scarcelli, insieme ad alcuni associati in rappresentanza della Fipe, accompagnati dall’assessore allo Sviluppo economico Cesareo Troia, si sono recati prima presso la direzione generale della Asl Bat in via Fornaci e poi presso la direzione sanitaria del nosocomio andriese per consegnare i “rumori di Natale”, ovvero i dolci tipici della trazione andriese ed i panettoni preparati dai pasticceri della Fipe. Un gesto di solidarietà, in un momento difficile, che ha rappresentato un duplice attestato di riflessione nei confronti di una categoria, quella sanitaria, impegnata in prima linea nella salvaguardia della salute.

“Si tratta di un piccolo gesto per dire semplicemente grazie ai sanitari e ai dipendenti della Asl per ciò che stanno facendo. Inoltre, il mio grazie personale va ai pasticceri di Andria che, nonostante le note difficoltà, non hanno esitato un attimo a sposare questa iniziativa e a donare le loro dolci creazioni. Così anche chi è di turno stanotte in ospedale potrà festeggiare l’arrivo del 2021, auspicando che sia davvero l’anno della rinascita per tutti”, spiega Sinisi insieme alla Fipe.

Il Direttore Generale della Asl Bat, avv. Alessandro Delle Donne, il Direttore dell’Area Gestione Personale nella figura della dott.ssa Vincenza Memeo e il Direttore Sanitario dell’ospedale di Andria dott. Caruso hanno espresso vivo apprezzamento e gratitudine per l’iniziativa e l’attenzione che la Confcommercio di Andria ha voluto riporre attraverso questo gesto simbolico, in un momento così difficile anche economico per gli stessi esercenti che hanno voluto rappresentare, seppur, simbolicamente la loro vicinanza agli operatori sanitari.