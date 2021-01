Il verdetto è arrivato, l’Ema ha detto sì al vaccino anti Covid di Oxford/Astrazeneca. Con la decisione di oggi, 29 gennaio, il siero dell’azienda anglo-svedese è pronto a entrare a far parte di diritto della rosa dei vaccini ufficialmente autorizzati in Europa.

La Commissione tecnico scientifica (Cts) dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) si riunirà domani, 30 gennaio, per esaminare il dossier del vaccino anti-Convid di AstraZeneca e per l’autorizzazione all’immissione in commercio e all’utilizzo nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. La commissione valuterà anche la platea di popolazione per la quale il vaccino risulta maggiormente indicato.

Per l’Ema il vaccino di AstraZeneca può essere utilizzato anche per gli over 55 “anche se non ci sono ancora molti dati poiché la maggior parte dei partecipanti ai test avevano un’età compresa tra i 18 e i 55 anni”, si legge nella nota dell’Ema.

La prima consegna delle dosi è prevista per il 15 febbraio. Le altre due date pattuite sono il 28 febbraio e il 15 marzo, per un totale di quasi 3,5 milioni di dosi.