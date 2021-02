Assunzione di 164 operatori socio-sanitari, l’Asl Bt: “Non ci fermiamo”

“Ho avuto già modo di ringraziare gli operatori che in questi mesi si sono adoperati per fronteggiare l’emergenza – dice Delle Donne – ma come ho avuto modo di dire in più occasioni di confronto diretto anche con le organizzazioni sindacali, la proroga del contratto a tempo determinato di ulteriori due mesi non era possibile se non in danno di diritti acquisiti da parte dei vincitori di concorso. Le stesse assunzioni a tempo determinato e le proroghe fatte nel recente passato erano motivate dalla pendenza del procedimento concorsuale di Foggia la cui conclusione azzera la disponibilità giuridica di questa Direzione Generale a sottoscrivere ulteriori proroghe”.

“Dispiace continuare a leggere commenti a sostegno di una proroga di soli due mesi che non solo non era tecnicamente possibile – continua il Direttore Generale – ma avrebbe leso il diritto di chi ha superato un concorso, ha fatto corsi di formazione abilitanti e si è posizionato in una graduatoria”. “Rispetto al mancato godimento delle ferie maturate – aggiunge il Direttore Generale – va specificato che per garantire continuità di assistenza è stato disposto che le stesse saranno remunerate. E questo i sindacati lo sanno bene”.