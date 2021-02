“Per favore dottoressa gli dia una carezza da parte nostra e riferisca che noi ci siamo, veniamo tutti i giorni, ma non possiamo entrare!!”

“Sono le parole che tempo fa una signora, in compagnia delle sue due figlie, rivolse ad una mia amica medico, chiedendogli di riportarle al proprio papà, al loro nonno, con l’aggiunta di una carezza -ricorda Michele CINIERO Presidente della Lilt Associazione Provinciale di Barletta Andria Trani- Vedere soffrire i nostri nonni, con il loro sguardo che si spegne molto più in fretta della loro vita, dopo giorni di sofferenza in assoluta solitudine, è straziante”.

Uno degli aspetti peggiori di questa emergenza sanitaria è assistere a pazienti ricoverati restare soli con la propria malattia, lontano dai propri cari.

Così è nata l’idea di regalare a tutti i pazienti un’opportunità.

Sì, perché nei nostri ospedali accedono tutti, non solo pazienti contagiati: quanti di noi hanno parenti ricoverati con problematiche oncologiche, cardiache o altro che non riescono a salutare?

Oggi, grazie alla tecnologia, riusciamo a colmare i vuoti delle nostre giornate video-chiamando i nostri cari e questo, perlomeno, ci rende più sereni.

Ed è proprio nell’ottica di accorciare, seppur idealmente, le distanze che è stata avviata una raccolta fondi finalizzata all’acquisto di tablet da donare alla ASL BAT per distribuirli nelle sedi Ospedaliere di Barletta, Andria, Bisceglie, Canosa di Puglia, così da consentire ai pazienti meno abbienti l’opportunità di poter vedere, oltre che sentire, i propri cari con l’obiettivo di alleviarne le sofferenze.

Gentilezza e altruismo insieme a una piccola-grande dose di impegno: questa è la ricetta che segue la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Associazione Provinciale di Barletta Andria Trani per essere al fianco di chi ha bisogno, specialmente di chi, in questo periodo di emergenza sanitaria COVID-19, si trova in difficoltà e necessita di supporto medico ma anche psicologico, in particolare gli anziani che, a causa del loro stato di salute, non riescono ad avere nessun conforto dai propri cari.

Esiste la brava gente che rispetta le regole, attiva nel sociale, che dona per aiutare chi è in difficoltà.

Infatti grazie all’aiuto dell’UNIMRI (Unione Nazionale Insigniti al Merito della Repubblica Italiana) -Sezione di Barletta, lieti di mettere in pratica il loro spirito di solidarietà e di fratellanza che li contraddistingue, è stato raggiunto l’obiettivo.

All’appello hanno prontamente risposto lo SPI CGIL BAT (Sindacato dei Pensionati) con Felice PELAGIO, l’ANTEAS (Associazione Nazionale tutte le età Attive per la Solidarietà) Sezione di Barletta con Anna RIZZI; i professionisti dello Studio di Consulenza Aziendale CASAMASSIMA Andria e lo Studio di Commercialisti Associati PICCOLO e CAFAGNA Barletta; le aziende P&B Acasamia del Cav. Francesco Damico Barletta e MONTENEGRO SERVICE sas Barletta; i cittadini come il Cav. MAFFEI Francesco Paolo Barletta; Cav. PORRO Cosimo Damiano Canosa di Puglia; Cav. PALMISANO Alessio Putignano e altri che, per ragioni proprie, hanno chiesto di non essere menzionati.

La donazione dei dieci tablet è avvenuta, con la dovuta distanza sociale, presso la Direzione Generale della ASL BAT nelle mani del Direttore Generale Avv. Alessandro DELLE DONNE da parte del Presidente LILT BAT Cav. Michele CINIERO e del Presidente UNIMRI Sezione di Barletta Cav. Savino DIBENEDETTO.

Un regalo fatto col Cuore per unirci in questi mesi così difficili!