Con Deliberazione di Giunta Municipale n. 40 del 01.02.2019, il Comune di Barletta ha approvato il progetto definitivo per i “Lavori di eliminazione delle barriere architettoniche nei tre corsi storici” della Città di Barletta.

Con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Patrimonio

n. 1259 in data 4 settembre 2020, il Comune di Barletta ha affidato all’ing. Giuseppe MARANGI, all’Arch. Claudio CONVERTINO e all’Ing. Francesco CONVERTINI, costituiti in Raggruppamento Temporaneo di Professionisti giusta Atto del Notaio Alessandro Armenio in Locorotondo (BA), l’incarico professionale di Progettazione Esecutiva, Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione e Certificato di Regolare Esecuzione.

Da un sopralluogo eseguito su i tre corsi storici di Corso Cavour, Corso Garibaldi e Corso Vittorio Emanuele si è avuto modo di verificare che sussistono varie problematiche, di cui le maggiori sono proprio la grossa carenza di rampe per disabili. Altra problematica è caratterizzata dalla pavimentazione in parte in mattonelle di cemento ed in parte in pietra. Quest’ultima, risulta molto levigata e in caso di umidità e/o pioggia è facile ipotizzare che presenti un elevato grado di scivolosità. Il rimedio sarebbe quello di procedere con una puntellinatura di tutte le superfici in modo da ricreare un certo grado di scabrosità, ma questo comporta un notevole dispendio economico che in questo progetto non può trovare copertura finanziaria, confermando quanto ipotizzato nel progetto definivo redatto dall’UTC del Comune di Barletta.

I due corsi hanno un notevole sviluppo longitudinale, che se rapportato alle somme a disposizione, circa € 160.000,00, risultano avere una copertura/mq esigua e pertanto la scelta delle lavorazioni non può che ricadere principalmente sulla creazione delle rampe per disabili, in modo da limitare i disagi per i pedoni con ridotte capacità motorie, confermando la scelta operata nella redazione del progetto definivo da parte dell’UTC del Comune di Barletta.

L’area è totalmente urbanizzata e sono presenti reti di sottoservizi idrici ed elettrici che garantiscono la pubblica illuminazione e lo smaltimento delle acque reflue e l’apporto e potabili. Va evidenziato che buona parte dei percorsi pedonali, pur essendo già dotati di lastricato in pietra e rampe di accesso per disabili, sono però carenti di percorsi tattili per non vedenti, che dovendosi per la tipologia di pavimentazione in pietra presente rientra sotto il vincolo della Soprintendenza alle Belle Arti, e pertanto confermando quanto già rilevato in fase di progettazione definitiva dai tecnici dell’UTC del Comune di Barletta necessita di un tipo di pavimentazione specifico che per i vincoli e per la tipologia sicuramente con trovano copertura finanziaria nelle somme messe a disposizione per il presente progetto.

In sintesi le lavorazioni programmate possono riassumersi in: rettifica della sezione del marciapiede per la creazione di rampa o scivolo; realizzazione di rampe o scivoli; posizionamento di dissuasori su ciascuna rampa per disabili; modifica di alcune bocche di lupo; rimozione della pavimentazione in calcestruzzo sul marciapiede lato Chiesa S. Lucia; realizzazione di nuova pavimentazione in pietra sul marciapiede lato Chiesa S. Lucia; creazione di un breve percorso tattile per non vedenti sul marciapiede lato Chiesa S. Lucia; predisposizione su tutte le rampe di nuova realizzazione di diramazione e limite pericolo valicabile per non vedenti.

Dall’esame degli elaborati progettuali facenti parte del progetto esecutivo, è possibile visionare le zone su cui si interverrà, con la creazione di rampe per disabili che in vari punti sono del tutto inesistenti o, se presenti, non sufficienti a garantire un idoneo utilizzo.

I lavori saranno pertanto mirati alla ridefinizione del ciglio di vari marciapiedi in modo da creare l’alloggiamento necessario per poter realizzare una rampa per disabili. La superficie di ciascuna nuova rampa, sarà pavimentata con materiali in pietra calcarea. Le rampe, a seconda dell’area in cui ricadranno, potranno essere di tre tipi: a rampa unica; a rampa doppia; a rampa tripla.

In ciascuna di queste tre tipologie, saranno montati dei dissuasori architettonici, in modo da impedire il parcheggio e la sosta, anche solo momentanea, di automobilisti indisciplinati.

Il tratto di marciapiede su Corso Cavour lato Chiesa di S. Lucia, allo stato attuale si presenta con una pavimentazione in marmette di cemento, ed oltre ad essere sconnessa in più parti. Per questo tratto di marciapiede, è stato previsto lo svellimento della pavimentazione esistente e la sostituzione con una nuova pavimentazione in basolato in pietra calcarea.

Di conseguenza, intervenendo con una nuova pavimentazione in pietra, è stato previsto, per tutto lo sviluppo della nuova pavimentazione, un percorso tattile per non vedenti con piastrelle quadrate (il tutto per uno sviluppo di circa ml. 110).

Stessa indicazione tattile sarà realizzata, come già descrittto, per ogni nuova rampa di nuova realizzazione. Tra una rampa ed un’altra, successivamente, con fondi comunali, si dovrà procedere con la realizzazione di strisce pedonali nel rispetto di quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada.

-Eliminare rampa e quindi attraversamento pedonale su Corso Vittorio Emanuele c/o civ. 74, perché troppo ravvicinato al precedente attraversamento, posto a poca distanza (Via Municipio) con l’obiettivo di ottimizzare la circolazione pedonale con un unico attraversamento pedonale canalizzando, in tal modo, i pedoni su un’unica rampa e non già su due che potrebbero certamente rappresentare pericolo per gli stessi oltre che per i restanti utenti della strada.

-Eliminare rampa al civ. 41 ed al civ. 77 di Via Cavour per le stesse motivazioni.

Su Corso Vittorio Emanuele (tratto stradale compreso da Via Consalvo da Cordova a Via San Samuele) rimodulare, anticipandole, le rampe poste sulle intersezioni di Via Meschiltri, Via San Donato e Via Porta Reale perché agevolano le manovre in ingresso ed in uscita dalle varie traverse aumentando, nel contempo, la visuale dell’incrocio a garanzia della circolazione veicolare e pedonale e precisamente:

a) Su Via Meschiltri dal civ.216 al civ. 214;

b) Su Via San Donato dal civ. 230 al civ. 228;

c) Su Via Porta Reale dal civ. 252 al civ. 250.

-Rimodulare presso i civici 23/25 di Via Cavour l’attraversamento pedonale previsto tra i barbacani c/o “Ospedaletto”, in quanto indurrebbe i pedoni a circolare sulla sede stradale per poterlo utilizzare.

-Eliminare area a parcheggio segnata in planimetria su Corso Vittorio Emanuele – lato civici dispari – nel tratto stradale compreso da Vico del Lupo a Via Lacerenza, cosi come già previsto in Ordinanza Dirigenziale (Divieto di Fermata).

Facendo seguito al sopralluogo sono state recepite le prescrizioni di cui al parere in oggetto ad esclusione delle seguenti: eliminazione rampa ed attraversamento pedonale su corso Vittorio Emanuele c/o civ 74; eliminazione rampa ed attraversamento pedonale su corso Cavour c/o civ 77. Pertanto le rampe e gli attraversamenti pedonali su corso Vittorio Emanuele c/o civ 74 e su corso Cavour c/o civ 77 rimangono come da stato dei luoghi.