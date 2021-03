Il motocarro che l’Ambulatorio popolare usa a Barletta per raccogliere dalle attività commerciali della città il cibo invenduto e distribuirlo alle famiglie bisognose, rubato nella serata di ieri, è stato ritrovato in meno di 24 ore. La presenza dell’Apepopolare è stata segnalata da una cittadina in via mura Spirito Santo. Lo spiega Cosimo Matteucci, presidente dell’Ambulatorio popolare. “Vogliamo ringraziare non solo questa persona ma tutti e tutte voi – scrive il presidente Cosimo Matteucci – tanta la solidarietà ricevuta, accompagnata anche da proposte di crowdfunding per l’acquisto di un nuovo automezzo. I social network molto spesso sono luoghi ostili, aridi e malvagi, tra ieri e oggi, invece, e grazie a tutte e tutti voi, si è data la dimostrazione che possono essere altro, che possono essere utili ed essere importanti strumenti di condivisione di buoni sentimenti, di solidarietà e di aiuto”.